V živo: Inter do zmage po drami na San Siru

Vodilna ekipa serie A Inter Milan je v 19. krogu osvojil nove tri točke, a je do zmage proti šele 17. Veroni prišel v dramatičnih zadnjih minutah tekme. Zmagoviti gol je v 93. minuti zabil Davide Frattesi. Igralci Verone so se razjezili, sodnik je Darku Lazoviću pokazal rdeč karton, kmalu zatem pa jim je dosodil še strel z bele točke, a je Thomas Henry zapravil priložnost za izenačenje. Monza je po zmagi nad Frosinonejem skočila na deseto mesto, v Lecceju ni bilo zmagovalca.

Milanska zasedba je povedla v 13. minuti, ko je svoj 16. gol v sezoni, s katerim prepričljivo vodi na lestvici strelcev, dosegel Argentinec Lautaro Martinez. Toda favorizirani domačini so v 74. minuti prejeli zadetek, Thomas Henry je le nekaj trenutkov po vstopu v igro izid poravnal na 1:1.

Precej razburljiva pa je bila končnica. Najprej je Davide Frattesi v 93. minuti Interju zagotovil novo vodstvo. Zatem je pri gostih Darko Lazović dobil rdeči karton, kljub vsemu pa je Verona prišla še do enajstmetrovke. To je izvedel Henry, a je zadel le okvir vrat, tako da so tri točke ostale doma.

Za vodilnim Interjem najmanj zaostaja Juventus. Na drugem mestu ima zdaj pet točk manj in v nedeljo igra proti zadnjeuvrščeni Salernitani. S to se je v četrtek pomeril že na pokalni tekmi in jo premagal s 6:1. Tretji na lestvici AC Milan zaostaja še sedem točk več in v tem krogu igra s predzadnjim Empolijem.

Udinese, ekipo Sandija Lovrića in trenutno poškodovanega Jake Bijola, v nedeljo čaka dvoboj z Laziem. Videmčani so na 15. mestu in imajo vsega 17 točk (10 manj od Rimljanov), saj imajo vsega dve zmagi. So pa "prvaki" remijev, saj do jih dosegli največ med vsemi ekipami v ligi, kar 11.

