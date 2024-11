V živo: Atalanta pokvarila zabavo v Neaplju, Fiorentina vse bližje vrhu

Vodilni Napoli je v derbiju 11. kroga italijanskega prvenstva doživela hud udarec. Doma je izgubil proti Atalanti z 0:3. Moštvo iz Bergama tako za Contejevo zasedbo zaostaja le za tri točke. Prvi strelec serie A Mateo Retegui je dosegel že 11. zadetek v tej sezoni. Slovenska legionarja pri Udineseju Jaka Bijol in Sandi Lovrić sta z Udinesejem izgubila proti Juventusu (0:2). AC Milan je z golom Tijjanija Reijndersa z 1:0 premagal Monzo. Danes čaka težko delo Domna Črnigoja, ki bo z Venezio gostoval pri prvaku Interju.

Nogometaši Juventusa so na tekmi 11. kroga italijanskega državnega prvenstva v gosteh ugnali Udinese z 2:0. Pri slednjemu je Jaka Bijol prejel rumeni karton in igral do 88. minute, Sandi Lovrić pa je odigral prvi polčas. Davida Pejičića ni bilo v kadru Videmčanov.

V državnem prvenstvu še neporažena stara dama iz Torina je upravičila vlogo favorita in se po peti zmagi prebila na drugo mesto. Juventus je v Vidmu povedel v 19. minuti, ko so si domači zabili avtogol. Nesrečnik je bil Maduks Okoye. Osem minut pred odmorom je na 2:0 povišal Nicolo Savona in postavil končni izid dvoboja.

Zadnji sobotni obračun med Monzo in AC Milanom se je končal z zmago slednjega z 1:0. Edini zadetek je dosegel Tijani Reijnders v 43. minuti. Milan je po peti zmagi v prvenstvu napredoval na sedmo mesto in ima 17 točk.

Atalanta je vodilne Neapeljčane v gosteh premagala kar s 3:0. Foto: Reuters

