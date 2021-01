Juventus devetič ali Napoli tretjič?

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Nogometaši Juventusa in Napolija bodo zvečer obračunali na superpokalni tekmi. Stara dama lovi deveto superpokalno lovoriko, Napoli pa tretjo. Lani se je veselil Lazio, ki je s 3:1 premagal Juventus. Ta je bil zadnjič superpokalni prvak leta 2018, njegov današnji nasprotnik pa leta 2014. To bo prva medsebojna tekma Juventusa in Napolija v tej sezoni, saj je bila prva tekma serie A zaradi težav z novim koronavirusom prestavljena.