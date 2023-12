Frosinone šokiral Napoli in to kako!

V osmini finala pokalnega tekmovanja se prvič v tej sezoni tekmovanja predstavlja osem najboljših italijanskih ekip iz prejšnje sezone. Dvoboji so razpotegnjeni vse do začetka leta 2024. Kdo se bo pridružil Laziu in Fiorentini? Prvi se jima je Frosinone, ki je zadnjega prvaka Italije Napoli v Neaplju šokiral s 4:0.

Vodilni klub serie A Inter bo v sredo gostil Bolofno.

V boju za italijansko pokalno lovoriko, ki jo je v prejšnji sezoni s pomočjo Samirja Handanovića osvojil milanski Inter, je vedno manj klubov s slovenskimi legionarji.

Tjaš Begić Foto: Guliverimage Parma, ki vodi v serie B, se je v Firencah spogledovala z velikim uspehom. Po prvem polčasu je vodila z 2:0, prednost zadržala skoraj do konca srečanja, nato pa v zaključku dvoboja popustila, kar so izkoristili gostitelji in izenačili na 2:2. Zmagovalca so odločili streli z bele točke. Fiorentina je bila uspešna štirikrat zapored, gostje, za katere je od 70. minute nastopil tudi mladi slovenski napadalec Tjaš Begić, pa so bili dvakrat nenatančni.

Begić je sicer v tej sezoni v drugi italijanski ligi zbral sedem nastopov, a še čaka na prvi zadetek. Mladi slovenski vratar Martin Turk, ki se je prejšnji mesec ob odsotnosti Matevža Vidovška družil s člansko reprezentanco in proslavljal uvrstitev na Euro 2024, še čaka na prvi nastop med vratnicama. S klopi za rezervne igralce je spremljal tudi razburljivo pokalno srečanje v Firencah.

Italijanski pokal, osmina finala:

Torek, 5. december:

Sreda, 6. december:

Torek, 19. december:

Sreda, 20. december:

Torek, 2. januar:

Sreda, 3. januar:

Četrtek, 4. januar: