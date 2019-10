Majerjevi v podaljšku do točke na San Siru, Handanović in Birsa do zmag

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Samir Handanović je pri Sassuolu prejel tri zadetke, na koncu pa z Interjem zmagal s 4:3. Handnovićevi so drugi, točko za vodilnim Juventusom. Foto: Getty Images

Na zadnji nedeljski tekmi 8. kroga italijanskega prvenstva je Lecce Žana Majerja v sodnikovem podaljšku prišel do remija pri Milanu. Slovenec, ob koncu prvega polčasa je porumenel, je igral do 64. minute. Inter Samirja Handanovića je s 4:3 zmagal pri Sassuolu, za vodilnim Juventusom zaostaja točko. Cagliari Valterja Birse, ki je tekmo spremljal na klopi, je z 2:0 premagal Spal Jasmina Kurtića, ki je odigral celotno tekmo. Genoa Roka Vodiška (ni ga bilo v postavi) je visoko izgubila pri Parmi (1:5). Krog bosta v ponedeljek končala Brescia in Fiorentina.