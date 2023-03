Infantino že tretjič okronan za predsednika Fife: Fifin denar je vaš denar

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Švicarsko-italijanski poslovnež Gianni Infantino je bil danes na kongresu Mednarodne nogometne zveze (Fifa) v Kigaliju kot edini kandidat potrjen za nov mandat na čelu Fife do leta 2027. Dvainpetdesetletnik, ki je bil na 73. kongresu svetovne zveze še tretjič izvoljen na mesto predsednika, bo začel svoj drugi polni mandat.

Glasovanje je potekalo v BK Areni v ruandski prestolnici s ploskanjem - delegati so svoje strinjanje pokazali z aplavzom, Gianni Infantino je bil edini kandidat. "Vsi, ki me imate radi, vsi, ki me sovražite, vem, da jih je nekaj - vse vas ljubim," Infantina takoj po izvolitvi citira nemška tiskovna agencija dpa.

Generalna sekretarka Fife Fatma Samura je Infantinu hitro patetično odgovorila: "Radi te imamo, predsednik."

Volilni kongres Fife je potekal v Ruandi. Foto: Reuters

Infantino je bil pred prestopom k Fifi generalni sekretar Evropske nogometne zveze (Uefa). Potem ko je zamenjal Blatterja leta 2016, je bil poleti 2019 izvoljen za svoj prvi polni mandat. Ker se prva skoraj tri leta in pol ne štejejo, bo lahko Infantino po statutu Fife leta 2027 ponovno izvoljen za nova štiri leta.

Povečani prihodki Fife

Infantino, ki kljub sporu z nekaterimi evropskimi zvezami, med njimi nemško, švedsko in norveško, uživa veliko podporo večine 211 članic, je še napovedal, da bo še naprej trdo delal, "da bi združil svet nogometa".

Pod njegovim vodstvom je Fifa dosegla velik gospodarski uspeh, odkar je Infantino v začetku leta 2016 prevzel vodenje iz rok s škandali ožigosanega Josepha Blatterja. Do leta 2026 Fifa pričakuje prihodke v višini vsaj 11 milijard ameriških dolarjev (10,37 milijarde evrov), pri čemer bo večino denarja namenila zvezam.

Infantino je dobre pol ure tik pred volitvami slavil sebe in Fifo za zasluge v zadnjih nekaj letih. Foto: Reuters

"Fifin denar je vaš denar," je na kongresu večkrat ponavljal Infantino. Tik pred volitvami se je skliceval na lastne zasluge: "Če bi podjetnik napovedal sedemkratno povečanje dividend, bi ga obdržali za vedno in potem ne bi šlo samo za štiriletni mandat."

Konvencija v Ruandi je bila pričakovana Infantinova predstava. Infantino je dobre pol ure tik pred volitvami slavil sebe in Fifo za zasluge v zadnjih nekaj letih, najbolj zanimiva tema pa je bila za 208 od 211 prisotnih zvez seveda denar.

Švicar ponižen zaradi podpore

Pred volitvami je Infantino predstavil finančno poročilo, v katerem Fifa prikazuje solidno finančno bilanco stanja, s povečanjem prihodkov v ciklu 2019 - 2022 od 18 in 45 odstotkov v primerjavi s prejšnjim obdobjem, kar Fifi omogoča, da dodatno poveča subvencije konfederacijam in zvezam.

"Fifin denar je vaš denar," je poudaril Infantino in v poskusu k večji transparentnosti zatrdil: "Vsak vložen dolar preverijo najprej neodvisni revizorji."

"Vaša podpora se me zelo dotakne in zaradi nje sem zelo ponižen," je dejal Švicar v smeri delegatov, ki jim je pred glasovanjem dal še nasvet: "Prosim vas le, da si zapomnite, da je nogomet veselje, sreča, strast, ljubezen in mir ter da je nogomet zato, da združi naš čudoviti svet."

V sredo je sodeloval na ekshibicijski tekmi nogometnih legend in funkcionarjev Fife. Potekala je na stadionu Nyamirambo v Kigaliju, ki se je nedavno preimenoval v stadion Peleja. Foto: Reuters

Minulo svetovno prvenstvo konec leta 2022 v Katarju je spremljalo nekaj v nebo vpijočih kršitev človekovih pravic, je v sredo analizo objavila Fifa. Kljub temu je Infantino znova govoril o "najboljšem svetovnem prvenstvu vseh časov", ki ga bo leta 2026 v ZDA, Kanadi in Mehiki zamenjalo naslednje "največje svetovno prvenstvo vseh časov".

Prav mundial 2026 bo Infantinov glavni projekt v naslednjih nekaj letih, s povečanjem z 32 na 48 ekip. Z izbiro skupinskega dela z 12 skupinami po štiri ekipe bo svetovno prvenstvo skočilo s 64 na kar 104 tekme, kar bo močno povečalo prihodke od vstopnic in privabilo še več televizijskih postaj.