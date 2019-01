Infantino potrdil, da so govorice resnične

"Katarci so odprti za to idejo. Večina zvez je tudi za to, da bi se prvenstvo razširilo, ampak moramo videti, če bo to možno glede organizacije."

Toda Infantino je v zadnjih mesecih večkrat namignil, da bi lahko že v Katarju igralo 48 ekip, čeprav je priznal, da bi v tem primeru nekaj tekem morale gostiti sosednje države.

"Katarci so odprti za to idejo. Večina zvez je tudi za to, da bi se prvenstvo razširilo, ampak moramo videti, če bo to možno glede organizacije. Seveda bi bilo težko gostiti SP z 48 ekipami samo v Katarju. Tudi zaradi tega je ideja, da bi bilo nekaj tekem tudi v sosednjih državah," je dejal Infantino.

Toda tudi to bo precej zapleteno, posebej zaradi najhujše diplomatske krize, ki je v zadnjih letih doletela zalivske države, v središču te pa je prav Katar.

Od junija 2017 je politično in gospodarsko izoliran in v diplomatskih sporih z nekdanjimi zaveznicami, vključno s Savdsko Arabijo, Združenimi arabskimi emirati in Bahrajnom.

"Smo v nogometu, ne v politiki," vztraja Infantino in dodaja: "Videli bomo, kaj lahko dobimo."

Prvi mož Fife se je dotaknil tudi širjenja klubskega svetovnega prvenstva. "Želimo si narediti res pravo svetovno prvenstvo z mogoče 24 ekipami z vseh celin. Najboljša moštva so v Evropi, toda potrebujemo ekipe s celega sveta," je še povedal Infantino.

