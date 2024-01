Infantino obsodil "gnusen" rasizem med tekmami v Italiji in Angliji

Predsednik Mednarodne nogometne zveze (Fifa) Gianni Infantino je pozval k zelo ostrim in takojšnjim ukrepom proti ekipam in njihovim navijačem, ko so nogometni igralci izpostavljeni rasistični zlorabi, je poročala francoska tiskovna agencija AFP. Infantino se je odzval na zadnje "gnusne" rasistične incidente na stadionih v Italiji in Angliji.

Predsednik Fife je prepričan, da je nujno, da uradne osebe takoj ustavijo tekmo, ko so igralci izpostavljeni zlorabam.

"Uradne osebe na tekmah naj uporabijo postopek v treh korakih, prekinitev tekme, ponovna prekinitev tekme ter dokončna prekinitev in odpoved tekme. Moramo uvesti samodejni odvzem pravic za ekipo, katere navijači so zagrešili rasizem in povzročili prekinitev tekme, kot tudi prepoved igranja na stadionih po vsem svetu in kazenske ovadbe za rasiste," je možne ukrepe predstavil prvi mož Fife.

Vodja krovne svetovne nogometne federacije meni, da v nogometu oziroma širši družbi ni prostora za kakršno koli diskriminacijo.

"Fifa in nogomet izkazujeta popolno solidarnost z žrtvami rasizma in kakršne koli oblike diskriminacije. Enkrat za vselej: Ne rasizmu! Ne kateri koli obliki diskriminacije!," je pozval Infantino.

"Dogodki, ki so se zgodili v Vidmu in Sheffieldu v soboto, so popolnoma ostudni in popolnoma nesprejemljivi," je dejal v izjavi.

"Igralci, ki so jih prizadeli sobotni dogodki, imajo mojo neomajno podporo."

Navijači so med dramatično zmago Milana proti Udineseju s 3:2 z opičjimi vzkliki žalili vratarja Milana in Francije Mika Maignana, tekma pa je bila začasno prekinjena.

Vezni igralec Coventryja Kasey Palmer je obtožil navijače Sheffield Wednesdayja, da so ga na podoben način žalili med dvobojem druge lige angleškega nogometa ki ga je njegova ekipa dobila z 2:1.

"Potrebujemo vse ustrezne deležnike, da ukrepajo, začenši z izobraževanjem v šolah, da bodo prihodnje generacije razumele, da to ni del nogometa ali družbe," je dejal Infantino.

