Iličićev soigralec pozitiven na dopinškem testu

Iz italijanske protidopinške agencije Nado so sporočili, da so pri 32-letniku, soigralcu slovenskega reprezentanta Josipa Iličića, odkrili prepovedan metabolit klostebol in ga začasno suspendirali.

Pri nogometnem klubu so potrdili, da jih je sodišče o prepovedi igranja obvestilo v torek in zdaj čakajo na nadaljnje korake.

Atalanta Bergamo je minulo sezono v italijanski prvi ligi končala na osmem mestu, v evropski ligi pa so Italijani v četrtfinalu klonili proti RB Leipzigu.