Igor Bišćan popihal na dušo Ljubljani

Trener Olimpije pred zadnjo četrtino prvenstva

Mladi hrvaški strateg v medijskih nastopih ohranja podobo, s katero se predstavlja slovenskim ljubiteljem nogometa vse od prihoda v Ljubljano. Ko je z Olimpijo lani ekspresno izpadel iz Evrope, je ostal miren in osredotočen na delo, ki bi lahko prineslo prave rezultate. Zdaj, ko je zmaje popeljal do izjemnega izhodišča, saj v zadnjo četrtino Prve lige Telekom Slovenije vstopajo s prednostjo petih točk pred Mariborom, sedem pa jih imajo več od Domžal, ostaja enak.

Rad bi nadaljeval z Olimpijo

Nogometaši Olimpije so nazadnje v Celju gostovali prejšnji teden in v pokalu zmagali z 1:0. Foto: Urban Urbanc/Sportida Skromen, tih, trdno z nogama na tleh, brez pompoznih napovedi. Vztrajno zavrača kakršnokoli misel o tem, da bi se podvrgel evforiji. Med sezono se je nekajkrat vljudno zahvalil prošnji za veliki intervju, saj meni, da ni dosegel še nič. Želi, da v njegovem imenu najprej spregovorijo konkretni dosežki in rezultati. Če se bo sezona nadaljevala v podobnem ritmu, bo imel kmalu veliko povedati, saj se Olimpija spogleduje z dvojno krono.

Zagrebčan, ki bo v začetku maja dopolnil okroglih 40 let, je zelo zadovoljen z varovanci in njihovo prizadevnostjo pri delu. Tako je zadovoljen z njimi in Ljubljano, da želi projekt na klopi zeleno-belih nadaljevati tudi v prihodnji sezoni. Če bo ostal prvi, se mu obetajo kvalifikacije za ligo prvakov. "To je moja želja," samozavestno sporoča Bišćan, ki bo skušal konec tedna ubraniti prednost pred najbližjima zasledovalcema.

Vsaka tekma je nova zgodba

Nekdanji hrvaški reprezentant je letos že trikrat premagal Celjane. Foto: Urban Urbanc/Sportida Olimpija odhaja v knežje mesto. V spomladanskem delu Prve lige Telekom Slovenije še ni izgubila dvoboja, v pokalu pa se je uvrstila v finale. Ravno prek Celjanov, ki jih je premagala na obeh polfinalnih tekmah. V nedeljo se vrača na štadion Z'dežele, kjer jo bo na delu spremljalo več kot 400 navijačev. Tribune celjskega objekta bodo obarvane zeleno-belo, kar bi lahko Bišćanovi četi pomagalo do novega pozitivnega rezultata. "To bo težka in zahtevna tekma. Tako kot je vsaka v tem delu sezone," ostaja previden. Celjane pozna odlično, saj je z njimi zgolj letos odigral že tri tekme.

Vselej je bilo tesno. Dvakrat je zmagal z 2:1, takrat je vedno dosegel zmagoviti zadetek v zadnjih minutah, v Celju pa je bil boljši z 1:0. Vesel je, da je lahko sredino tedna po dolgem času izkoristil za počitek in osvežitev moštva. "Prav nam je prišel, saj bo prihodnji teden ponovno naporno. Radi bi malce osvežili moštvo. V nedeljo bomo videli, kako nam je uspelo. Imamo kakovost, samozavest, ki sta nas popeljali do prvega mesta. Je pa vsaka tekma nova zgodba. Če ne bomo odigrali po najboljših močeh, bomo naleteli na težave," pričakuje, da bo Olimpija v nedeljo zaigrala v Celju zelo motivirano.

O tem, ali bo ponovno posegel po rotaciji v enajsterici, ni hotel razpredati. Pojasnil je le, da bo ekipa pred tekmo opravila še nekaj treningov, šele nato pa bo jasno, v kakšni postavi se bo zoperstavil stanovskemu kolegu Dušanu Kosiću, ki ga je letos že večkrat namučil, a vselej ostal praznih rok.

Vsak bi bil rad na mestu Olimpije

Ljubljančani imajo pred Mariborom pet točk prednosti, a je do konca še devet krogov. Olimpija bo v zadnjem delu prvenstva gostovala pri največjih tekmecih, tako v Ljudskem vrtu kot domžalskem Športnem parku. "Smo v dobrem položaju. Vsak bi bil rad na našem mestu. Moramo iti iz tekme v tekmo, zmagovati, na koncu pa bomo videli, kam nas bo to pripeljalo," ostaja nekdanji hrvaški reprezentant zvset vodilu, da je sezone konec šele po zadnjem krogu, do takrat pa raje noče izstopati z napovedmi.

Kako je Olimpija letos premagala Celje v gosteh (v pokalu z 1:0):

Z Olimpijo bi rad sodeloval tudi v prihodnji sezoni. "Moja ekipa dela trdo in zavzeto. Lahko sem srečen in zadovoljen. Seveda pa je moje razpoloženje povezano z rezultati. Kar zadeva osebno življenje, so me v Ljubljani vsi lepo sprejeli. Lahko rečem le lepe besede," je pojasnil Bišćan, ki ima z Olimpijo evropske načrte.

O tem, da bi predstavljala več tudi v Evropi oziroma regiji, je že večkrat spregovoril predsednik Milan Mandarić, a do konca sezone je še daleč. Olimpijo čaka še devet tekem.