Ibrahimović zelo kritičen: Pa to res spremeni življenje?

Švedski nogometni zvezdnik Zlatan Ibrahimović je zelo kritičen do selitve zvezdnikov formata Cristiano Ronaldo ali Neymar v Savdsko Arabijo. "V spominu bi morali ostati zaradi svojega talenta in ne zaradi zaslužka," je nekdanji zvezdnik dejal v pogovoru za britanski Uncensored Show, ki ga povzema nemška dpa.

Dvainštiridesetletni Šved, ki je v minuli sezoni sklenil kariero pri AC Milanu, ocenjuje, da Ronaldo in druščina, ki bodo na Arabskem polotoku zaslužili astronomske vsote, na ta način tvegajo svoje statuse nogometnih ikon.

"To, zaradi česar vsak dan treniramo in prejemamo priznanje, je naš talent. In to je tisto, kar naj bi ostalo ljudem v spominu. Menim, da bi morali igralci, ki so v določeni ligi dosegli določen nivo, na določeni točki tudi nehati. Ne morejo oditi v šibkejšo ligo in na drug način končati kariere."

Ibrahimović poudarja, da bi morala biti legendarnim nogometašem pomembnejša njihova zapuščina kot denar. "Nogometaš, ki je že ogromno zaslužil, gre tja in prejema nove velikanske vsote. Pa to res spremeni življenje? Umrl boš, preden boš lahko zapravil denar, ki si ga zaslužil že pred Savdsko Arabijo. Odhod tja ne naredi prav nobene razlike," je še dejal Šved, ki je imel ponudbe tudi iz Savdske Arabije in 100-milijonov evrov vredno ponudbo na Kitajskem. Sam sebe je takrat vprašal, kaj si želi in kakšni so njegovi cilji.

Savdska Arabija je letos dosegla nov mejnik v nogometu. Kot prvi se je tja že januarja za domnevnih 200 milijonov evrov preselil Ronaldo, kasneje so savdski klubi za 600 milijonov v svoje vrste zvabili zvezdnike kot so Neymar, Karim Benzema in Sadio Mane ...

In Ibrahimović ob tem priznava, da v celoti razmišlja le o športu in priborjenem. Zase prvi, da s selitvijo v Savdsko Arabijo zaradi kršenja človekovih pravic, ne bi imel težav. "Sploh ne. V življenju počnemo stvari zase in za svoje družine. Kdo te bo čez pet ali 10 let obsojal, če boš živel premožno, zdravo in dobro življenje?"

