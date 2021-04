Ibrahimović podaljšal sodelovanje z Milanom

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Švedski nogometni zvezdnik Zlatan Ibrahimović bo še eno sezono ostal član AC Milana, je danes sporočil milanski klub. Sklenili so podaljšanje pogodbe do leta 2022, kar pomeni, da bo Ibrahimović ob predvidenem koncu sodelovanja že prekoračil 40 let.