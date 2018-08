Kapetan Francije vinjen za volan, čaka ga sojenje

Kapetan nogometne reprezentance Francije in Tottenhama Hugo Lloris je vozil v vinjenem stanju, poročajo britanski mediji. Davi ga je med rutinsko kontrolo ustavila policija v Londonu in ugotovila, da ima v krvi preveč alkohola. Enaintridesetletnega vratarja so nato odpeljali na policijsko postajo in ga pozneje izpustili. Sojenje ga čaka 11. septembra na sodišču v Westminsterju.