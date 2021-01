Horvat izbral nogometaše za Latvijo in Španijo

Slovenija bo konec januarja nadaljevala kvalifikacije za evropsko prvenstvo v futsalu leta 2022. To so jubilejne desete kvalifikacije za uvrstitev na EP. Varovanci selektorja Toislava Horvata so sicer kvalifikacije začeli z odliko, potem ko so na prvi tekmi z 12:1 premagali Švico. Zdaj jih čakata dvoboja proti Latviji in Španiji.