Guardiola ni navdušen nad pripravami na Kitajskem

Zamude in vročina na pripravah Manchester Cityja

Zadnji zmagovalci angleške premier lige so na Kitajsko prišlo dva dni kasneje, kot so sprva predvideli, zdaj pa se Guardiolini igralci borijo z visokimi temperaturami, privajanjem na drug čas, številnimi promocijskimi obveznostmi, ob tem pa morajo trenirati in igrati pripravljalne tekme.

Guardiola pred novinarji v Šanghaju ni skrival slabe volje. "Tu smo, da se spravimo na najboljšo možno raven pripravljenosti. Čez dan skušamo spati, spati skušamo tudi ponoči, tako da gre za preživetje. Ne moremo trenirati in ohraniti energijo za tekmo," je povedal Guardiola.

Številni evropski nogometni velikani se te dni pripravljajo in igrajo tekme v Aziji ter na ta način ob stopnjevanju forme skušajo povečati še svojo prepoznavnost na pomembnem azijskem trgu. Manchester United in Tottenham bosta tako prihodnji teden odigrala medsebojno tekmo v Šanghaju, Juventus in Inter pa se bosta pomerila v Nanjingu.

City bo igral z Wolverhamptnom v soboto.

