Grehom ni videti konca: sporno še eno posojilo Fife

Švicarski tožilci so sprožili dodatno preiskavo domnevnih nezakonitosti, ki bremenijo nekdanjega prvega moža svetovnega nogometa Švicarja Seppa Blatterja. Pri najnovejših obtožbah gre za domnevno nezakoniti denarni tok v višini milijona ameriških dolarjev oziroma 890.000 evrov zvezi Trinidada in Tobaga.

Preiskava se nanaša na posojilo Mednarodne nogometne zveze, ki ga je ta namenila razvoju nogometa na karibskem otočju Trinidad in Tobago. Tamkajšnji nogometni zvezi je Fifa pred desetimi leti posodila milijon dolarjev brez obresti in zavarovanja, ta prispevek pa je bil kasneje pretvorjen v nepovratno subvencijo, kažejo podatki, ki jih je pridobila AFP.

Na Trinidadu je bil takrat šef nogometa Jack Warner, ki so mu tako kot Blatterju prepovedali delovanje v športu, oblasti v Združenih državah Amerike pa se trudijo, da bi izročili Warnerja, saj mu želijo soditi za vse domnevne nepravilnosti.

Urad švicarskega državnega tožilca je potrdil v izjavi, da je maja letos podaljšal kazenski postopek proti nekdanjemu predsedniku Fife.

Pod drobnogledom švicarskih organov pregona sta tudi nekdanja visoka funkcionarja Fife in Blatterjeva sodelavca, nekdanja generalni sekretar in finančni direktor svetovne organizacije Jerome Valcke in Markus Kattner.

Blatter, ki je letos dopolnil 84 let starosti, je obtožbe o nepoštenem upravljanju in zlorabah zaupanja zavrnil kot povsem neutemeljene.

Pod drobnogledom je prodaja televizijskih pravic za prenose nogometnih tekem pod tržno vrednostjo karibski nogometni federaciji, ki jo je vodil Warner.

Švicarski tožilci vodijo tudi preiskavo, ki se nanaša na sporno plačilo v višini dveh milijonov švicarskih frankov (1,8 milijona evrov) nekdanjemu Blatterjevemu sodelavcu Francozu Michelu Platiniju, nekdanjemu predsedniku Evropske nogometne zveze.