Nizozemec novi trener kitajskega kluba Guangzhou R&F

Štiriinpetdesetletni Stojkovič je Guangzhou vodil več kot štiri leta, od avgusta 2015. Zadnjo sezono je moštvo končalo šele na 12. mestu v 16-članski kitajski superligi, v kateri je imelo najslabšo obrambo. Na 30 tekmah je prejelo kar 72 golov.

Deset let mlajši Nizozemec, ki je z igranjem profesionalnega nogometa končal julija 2010, je med majem 2015 in junijem 2019 vodil Feyenoord in z njim osvojil nizozemsko prvenstvo in dvakrat pokal.

"Pod taktirko van Bronckhorsta pričakujemo, da klub lahko v sezoni 2020 začne dosegati boljše rezultate, napreduje in ponudi popolnoma nov zagon za nove izzive," so v izjavi za javnost napisali v klubu iz Guangzhouja.

