Škotski prvaki imajo novega trenerja: vrača se Nizozemec

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Škotski nogometni prvak Rangers je hitro našel zamenjavo za Stevena Gerrarda, ki je prejšnji teden zapustil Glasgow in odšel pomagati Aston Villi v boju za obstanek v elitnem angleškem tekmovanju. Na klop bo sedel njegov bivši zvezdnik, nekdanji nizozemski reprezentant, Giovanni Van Bronckhorst.

Šestinštiridesetletni Nizozemec bo tako postal sedemnajsti trener v zgodovini kluba. "Presrečen sem, da se na Ibrox vračam kot trener," je povedal Van Bronckhorst za spletno stran kluba.

Van Bronckhorst je bil član Rangers od 1998 do 2001. V 118 nastopih je dosegel 22 zadetkov in osvojil pet naslovov; dvakrat je bil škotski prvak, dvakrat pokalni zmagovalec in enkrat ligaški prvak.

Bil je tudi angleški prvak z Arsenalom, evropski prvak z Barcelono, v dresu nizozemske reprezentance pa je zbral 106 nastopov ter 2010 igral v finalu svetovnega prvenstva.

Trenersko se je izkazal pri Feyenoordu

Trenersko pot je začel 2015 v Feyenoordu. 2017 je klub pripeljal do naslova državnega prvaka, prvega po 18 letih, 2016 in 2018 pa je bil zmagovalec nizozemskega pokala. Nazadnje bil Van Bronckhorst zaposlen pri kitajskemu klubu Guangzhou.