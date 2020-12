Genoo bo spet reševal Ballardini

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Nogometaše italijanskega prvoligaša Genoe, ki so danes ostali brez trenerja Rolanda Marana, bo v prihodnje vodil Davide Ballardini, je danes sporočil klub. Za 56-letnega stratega bo to že četrta trenerska služba v tem klubu v zadnjem desetletju.

Genoa je po nedeljskem porazu z Beneventom v gosteh z 0:2, ko je padla na predzadnje mesto italijanske serie A, odpustila dosedanjega trenerja Marana.

Namigi, da bo ekipo, za katero igra tudi Miha Zajc, prevzel Ballardini, so se uresničili. Klub bo iz težkega položaja po osmem porazu (ob eni zmagi in štirih remijih) skušal rešiti stari znanec.

Ballardini je klub že vodil med letoma 2010 in 2011, potem pa še v letih 2013 in 2017. V Italiji pa ima trenerske izkušnje še z Laziem, Palermom, Cagliarijem in Bologno. Genoo je že dvakrat prevzel v kritičnem času, ko se je klub znašel na mestih za izpad iz prve lige, a jo je nato obakrat uspešno rešil. Zdaj ga spet čaka težka naloga, Genoa je edino zmago v tej sezoni namreč dosegla že v prvem krogu septembra proti Crotoneju.