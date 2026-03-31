Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
STA

Torek,
31. 3. 2026,
9.02

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Natisni članek
nogomet svetovno prvenstvo Gana Otto Addo

Torek, 31. 3. 2026, 9.02

18 minut

Kdo bo vodil Gano na SP?

Gana 10 tednov pred SP ostala brez trenerja

Avtor:
STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0
Gana nogomet svetovno prvenstvo | Gana je deset tednov pred svetovnim prvenstvom ostala brez selektorja | Foto Guliverimage

Gana je deset tednov pred svetovnim prvenstvom ostala brez selektorja

Foto: Guliverimage

Nogometna reprezentanca Gane je deset tednov pred svetovnim prvenstvom ostala brez selektorja Otta Adda. Nogometna zveza Gane se je po nizu štirih zaporednih porazov odločila za tvegano potezo ter se je dosedanjemu strategu črnih zvezd zahvalila za sodelovanje. Ganci so nazadnje doživeli poraz na prijateljski tekmi proti Nemčiji, poroča AFP.

Črne zvezde so v ponedeljek v Stuttgartu izgubile z 1:2. To je bil četrti zaporedni poraz za ekipo, ki jo je Avstrija prejšnji teden premagala s 5:1.

"Zveza se želi Ottu Addu iskreno zahvaliti za njegov prispevek ekipi in mu želi veliko sreče v nadaljevanju kariere. Novega vodjo stroke črnih zvezd bomo sporočili pravočasno," so sporočili iz Nogometne zveze Gane (GFA).

Petdesetletni Addo je bil na čelu ekipe od marca 2024.

Gana bo na svetovnem prvenstvu v Severni Ameriki to poletje v skupini z Anglijo, Hrvaško in Panamo.

nogomet svetovno prvenstvo Gana Otto Addo
Ekskluzivna ponudba

Ekskluzivna ponudba

Odkrijte vrhunske izdelke, ki so ta mesec na voljo po posebej ugodnih cenah. Kupite jih lahko na do 24 obrokov brez obresti.
Modri Fon marca

Modri Fon marca

V pomlad zakorakajte z novim mobitelom Redmi Note 15 Pro z vzdržljivo baterijo ali Note 15 Pro+ z večjo odpornostjo.
E-oskrba

E-oskrba

Zagotovite si brezskrbnost z rešitvijo, ki vas ob padcu ali slabosti takoj poveže z asistenčnim centrom. Zanesljiva pomoč je na voljo 24/7.