Nogometna reprezentanca Gane je deset tednov pred svetovnim prvenstvom ostala brez selektorja Otta Adda. Nogometna zveza Gane se je po nizu štirih zaporednih porazov odločila za tvegano potezo ter se je dosedanjemu strategu črnih zvezd zahvalila za sodelovanje. Ganci so nazadnje doživeli poraz na prijateljski tekmi proti Nemčiji, poroča AFP.

Črne zvezde so v ponedeljek v Stuttgartu izgubile z 1:2. To je bil četrti zaporedni poraz za ekipo, ki jo je Avstrija prejšnji teden premagala s 5:1.

"Zveza se želi Ottu Addu iskreno zahvaliti za njegov prispevek ekipi in mu želi veliko sreče v nadaljevanju kariere. Novega vodjo stroke črnih zvezd bomo sporočili pravočasno," so sporočili iz Nogometne zveze Gane (GFA).

Petdesetletni Addo je bil na čelu ekipe od marca 2024.

Gana bo na svetovnem prvenstvu v Severni Ameriki to poletje v skupini z Anglijo, Hrvaško in Panamo.