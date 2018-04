Berić lovi tretjo zaporedno zmago in peto mesto

Francosko prvenstvo, 35. krog

Pred nami so le še štirje krogi francoskega prvenstva. V uvodni tekmi 35. kroga bosta Robert Berić in St. Etienne gostovala pri Montpellieru. Če bi zeleni zmagali še tretjič zapored, bi vsaj do sobote skočili na peto mesto, ki vodi v evropska tekmovanja.