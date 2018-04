Krhin in Berić želita ostati v boju za Evropo

Francosko prvenstvo, 34. krog

Čeprav si je PSG že zagotovil nov naslov francoskega prvaka, bodo do konca sezone potekali ogorčeni boji za mesta v ligi prvakov in ligi Europa. Še kako vroče pa je tudi v ligi za obstanek. Slovenski predstavniki so pred izpadom varni, Rene Krhin in Robert Berić pa še vedno upata na peto mesto, ki vodi v kvalifikacije za ligo Europa. Krhinovi se bodo v neposrednem obračunu za dosego omenjnega cilja udarili z Rennesom.