V živo: eden najlepših dni v karieri Reneja Krhina, PSG polni mrežo

Francosko prvenstvo, 21. krog

Nogometaši Nantesa so po zaslugi Reneja Krhina, ki je dosegel prvenec na francoskih tleh, v 21. krogu francoskega prvenstva osvojili točko v Toulousu (1:1), St. Etienne Roberta Berića, ki je v igro vstopil v 40. minuti, pa je razočaral pri zadnjeuvrščenemu Metzu (0:3). Nica je z dvema goloma italijanskega zvezdnika Maria Balotellija z 2:2 remiziral v gosteh pri prvaku Monacu. Caen je brez pomoči Jana Repasa z 2:0 zmagal pri Bordeauxu.

Jan Repas še drugič zapored ni zaigral za Caen. V torek je sedel na klopi, a ni dobil priložnosti za igro. V sredo je bilo drugače pri Reneju Krhinu. Štajerec, ki je odpravil zdravstvene težave, zaradi katerih v zaključku leta 2017 ni vstopal v igro pri Nantesu, si bo 17. januar 2018 zapomnil po lepem. Na gostovanju v Toulousu je dosegel strelski prvenec.

Prvi zadetek Reneja Krhina v Franciji:

#TFCFCN - Le but de René Krhin qui permet au FC Nantes d'ouvrir le score : pic.twitter.com/LQKOQQ9m0O — Causerie de L1 Vidéo (@VideosCDL1) January 17, 2018

Slovenski reprezentant je v 19. minuti izkoristil predložek s kota in z glavo zatresel mrežo gostiteljev. To je bil njegov prvi gol v klubskem dresu po šestih letih. Zadnjega je dosegel v sezoni 2011/12 v Serie A za Bologno. Krhin je pet minut pred strelskim prvencem za francoski klub prejel rumeni karton, nato pa v 62. minuti zapustil igro. Takrat je Nantes še vodil z 1:0, na koncu pa vendarle nesrečno ostal brez zmage. V šesti minuti sodnikovega podaljška so gostitelji izenačili z bele točke.

Prvi kandidat za naslov PSG se v zadnji tekmi 21. kroga meri z Dijonom. V ekipo se je vrnil prvi as Neymar.

Lestvica: PSG 20 tekem – 53 točk Lyon 21 – 45 Marseille 21 – 44 Monaco 21 – 43 Nantes 21 - 34 Nice 21 – 31 Guingamp 21 – 29 Montpellier 21 – 28 Rennes 21 – 28 Caen 21 - 27 Dijon 20 – 25 Strasbourg 21 – 24 Bordeaux 21 – 23 Saint Etienne 21 – 23 Angers 21 – 22 Amiens 21 - 22 Lille 21 – 22 Troyes 21 – 21 Toulouse 21 - 20 Metz 21 - 15