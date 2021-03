Fifa vnovič suspendirala Blatterja in Valckeja

Mednarodna nogometna zveza (Fifa) je svojega nekdanjega predsednika Josepha Blatterja in generalnega sekretarja Jeroma Valckeja vnovič suspendirala. Zdaj za šest let in osem mesecev, plačati pa bosta morala tudi po milijon švicarskih frankov kazni. Neodvisna etična komisija Fife je odločila, da sta oba kršila etični kodeks.

Etična komisija se je v preiskavi proti zdaj že 85-letnemu Blatterju in 25 let mlajšemu Valckeju spopadla predvsem z različnimi obtožbami, vezanimi na izplačila bonusov v zvezi z različnimi Fifinimi tekmovanji, ki so jih prejemali visoki funkcionarji Fife.

Pod drobnogledom so bile tudi različne bonitete ob podaljšanju delovnih pogodb in pokrivanje pravnih stroškov v privatnih tožbah, pri čemer slednje velja za primer Valcke.

Valckeju očitajo tudi zlorabo položaja. Foto: Reuters

Blatter je bil na čelu Fife med leti 1998 in 2015 in je po mnenju etične komisije prekršil pravila na področju lojalnosti, navzkrižja interesov in sprejemanja in dejanja daril ter drugih bonitet. Enako velja tudi za Valckeju, ki mu ob tem očitajo tudi zlorabo položaja.

Po vrsti nepravilnosti je moral Blatter leta 2015 zapustiti predsedniško mesto v Fifi, zanj usodno pa je bilo nejasno izplačilo dveh milijonov evrov takratnemu predsedniku Evropske nogometne zveze Michelu Platiniju. Oba sta takrat trdila, ga gre za svetovalni honorar, a je moral s predsedniškega mesta Uefe oditi tudi Francoz, ki ga je nato zamenjal Aleksander Čeferin.

