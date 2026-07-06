Preobrat? Čeferin ostro nad Fifo, Belgija s protestom pred tekmo z ZDA.

Letošnje svetovno prvenstvo v nogometu je v marsičem nekaj posebnega. Če je najprej največ prahu dvigala odločitev o obvezni uvedbi premora za osvežitev, zdaj duhove buri odločitev Mednarodne nogometne zveze (Fifa), ki je šla na roko izbrani vrsti ZDA. Folarin Balogun naj bi namreč kljub prejetemu rdečemu kartonu na zadnji tekmi lahko nastopil na dvoboju osmine finala z Belgijo, v vse skupaj naj bi bil vpleten celo ameriški predsednik Donald Trump. Nestrinjanje je na čelu s predsednikom Aleksandrom Čeferinom izrazila tudi Evropska nogometna zveza (Uefa). Belgijci ne skrivajo slabe volje , stekel pa je tudi postopek pritožbe, kar pomeni, da pritožbeni odbor Fife ponovno odloča o primeru. Lahko pride do novega preobrata?

Bil je čas, ko rdeči karton v nogometu ni samodejno pomenil tudi prepovedi igranja na (najmanj) prvi naslednji tekmi. Brazilski zvezdnik Garrincha je bil denimo izključen v polfinalu svetovnega prvenstva 1962, a je v velikem finalu svoji reprezentanci vseeno lahko pomagal do zmage nad Češkoslovaško. Že takrat se je okrog odločitve, da je Brazilec prejel zgolj opozorilo, dvigovalo precej prahu, danes pa ...

To je nekaj, kar bi moralo biti v nogometu sveto pravilo. Vsakega igralca, ki prejme neposredni rdeči karton, bi morala doleteti prepoved igranja na najmanj eni tekmi, njegova ekipa pa se na odločitev naj ne bi mogla pritožiti.

Ko pa je Mednarodna nogometna zveza (Fifa) v nedeljo sprejela odločitev, da se najboljšemu ameriškemu strelcu Folarinu Balogunu, čeprav je bil na zadnji tekmi izključen po ostrem prekršku nad reprezentantom BiH Tarikom Muhamerovićem, odloži kazen prepovedi za eno leto, je v nogometnem svetu završalo.

Čeferin: To je precedens

Norveški selektor Stale Solbakken je prepričan, da je Fifa naredila napako. Foto: Reuters Po tej sporni odločitvi Fife, ki je bila sprejeta po posredovanju ameriškega predsednika Donalda Trumpa in za katero ni bilo podano nobeno konkretno pojasnilo, so se začele nizati kritike. V belgijskem taboru niso skrivali ogorčenja, selektor Rudi Garcia se je spraševal, ali gre morda za prvi april, ko so dovoljene šale.

Po zgodovinski zmagi nad Brazilijo je o nestrinjanju z odločitvijo Fife jasno in glasno spregovoril tudi norveški selektor Stale Solbakken, zdaj pa se je oglasila še Evropska nogometna zveza (Uefa). Krovna zveza, ki ji predseduje Aleksander Čeferin, opozarja, da je Fifa s to odločitvijo prestopila rdečo črto.

"Včerajšnja odločitev o odložitvi samodejne kazni prepovedi igranja Folarina Baloguna na eni tekmi za poskusno dobo enega leta je prestopila rdečo črto," je zapisala Uefa in dala vedeti, da je Fifa s tem prestopila mejo dopustnega. "Nogomet tako kot vsak drug šport temelji na pravilih, ki so podlaga za pošteno, iskreno in pregledno tekmovanje. Včasih so lahko pravila predmet razlage, v tem primeru ne," opozarja, da gre za načelo, zapisano v pravilih, ki ne dopušča izjem.

Evropska nogometna zveza, ki ji predseduje Aleksander Čeferin, je začudena nad odločitvijo Fife. Foto: Guliverimage

"Še zlasti ne sredi turnirja, na katerem so se v enakem položaju znašli že številni drugi igralci in so svojo kazen tudi dejansko prestali," so zapisali pri Uefi in dali vedeti, da sta takrat, ko tisti, ki bdijo na pravili, ne zagotavljajo več njihove zanesljivosti, ogroženi integriteta igre in verodostojnost tekmovanja.

UEFA statement on the Balogun case: ⬇️https://t.co/9LQDx8waKe — UEFA (@UEFA) July 6, 2026

"Takšna odločitev hkrati ustvarja precedens znotraj potekajočega turnirja, saj bodo morali biti podobni primeri od zdaj obravnavan enako, kar bo škodovalo tekmovanju. Izražamo začudenje nad takšno odločitvijo, ki je nerazumljiva in neupravičena," so o najnovejšem škandalu, ki je odprl številne debate, zapisali pri krovni evropski organizaciji. Uefa je dodal, da je nogomet najbolj priljubljen šport na svetu zato, kar predstavlja čudovito igro, hkrati pa tudi uživa zaupanje, saj se povsod igra po enakih pravilih.

"Pomiloščeni" Folarin Balogun bo lahko v noči na torek pomagal ZDA na srečanju osmine finala z Belgijo. Foto: Reuters

Odkar pa je Fifa pomilostila Baloguna, se odpirajo vprašanja, kakšni bodo postopki in usode tistih igralcev, ki so že ali pa bodo na tem svetovnem prvenstvu še prejeli podobno sporne rdeče kartone. O tem se je javno povprašal selektor Anglije Thomas Tuchel, ki je na srečanju z Mehiko zaradi neposredne izključitve za četrtfinalni spopad z Norveško izgubil branilca Jarella Quansaha.

Belgija ni vložila pritožbe

Belgijci se niso ustavili zgolj pri ostrih izjavah po odločitvi FIFA. Belgijska nogometna zveza (RBFA) naj bi vložila pritožbo in zahtevala, da se primer znova preuči pred nocojšnjim obračunom.

Po informacijah slovitega časnika The Times naj bi o pritožbi ponovno odločal pristojni odbor Fife, predsednik tega odbora pa je Američan Neil Eggleston. Ker je v primer vključena reprezentanca ZDA, se mora Eggleston po pravilih Fife umakniti, njegovo vlogo pa naj bi prevzel njegov namestnik, Thomas Bodström s Švedske. Odbor sicer sestavljajo predstavniki s celotnega sveta.

Toda medtem je sledil nov preobrat. Belgijska zveza je sporočila, da uradne pritožbe sploh ni vložila, postopek naj bi po njihovih besedah sama sprožila FIFA, potem ko so Belgijci od krovne zveze zahtevali dokumentacijo postopka in pojasnila o odločitvi. Fifa je to zahtevo smatrala kot pritožbo. Pritožbeni odbor bo torej situacijo Baloguna očitno obravnaval v vsakem primeru. Belgijska zveza vztraja, da je odločitev disciplinske komisije v nasprotju s tekmovalnimi pravili svetovnega prvenstva, zdaj pa bo treba počakati, ali bo pritožbeni odbor o zadevi odločil še pred začetkom obračuna v Seattlu.

Tekma ZDA in Belgije se začne ob 2. uri po slovenskem času.

Blatter: Quo vadis, Fifa?

Odločitev Fife je zmotila tudi njenega nekdanjega predsednika Josepha Blatterja. Foto: AP / Guliverimage Oglasil se je tudi 90-letni Švicar Joseph Blatter, nekdanji predsednik Fife: "Rdečih kartonov se ne da razveljaviti s telefonskim klicem. Lahko se razveljavijo le s trdnimi dokazi na osnovi pravil nogometne igre. Če pa to z intervencijo pri predsedniku Fife doseže predsednik ZDA, se samo po sebi zastavlja vprašanje: Quo vadis (kam greš, op. p.), FIFA?", je na omrežju X zapisal Blatter in dodal, da nogomet nikoli ne sme postati del političnih interesov moči.

Red cards are not overturned by political phone calls. They are overturned by rules, evidence and independent bodies. If a U.S. President intervenes with the FIFA President — and a player is suddenly cleared before a World Cup knockout match — the question is unavoidable: Quo… — Joseph S Blatter (@SeppBlatter) July 6, 2026

Odpira se vprašanje, ali Fifa svojo odločitev še lahko spremeni, saj se je po poročanju The Athletica na odločitev o spremembi kazni odzvala Belgija, naslednja tekmica ZDA na SP.

Trump in Infantino sta SP potegnila v greznico

Kritike svetovne javnosti pa se množijo. Britanski Daily Mail je zapisal, da sta brezsramni ameriški predsednik Donald Trump in njegova marioneta Gianni Infantino svetovno prvenstvo potegnila v greznico. "Zdaj vemo, da obstaja en pravilnik za ZDA in drugi za vse ostale," so zapisali.

Donald Trump in Gianni Infantino sta po poročanju Daily Maila svetovno prvenstvo v nogometu potegnila v greznico. Foto: Reuters

"Zdaj vemo, koliko Fifi pomeni integriteta nogometa: Popolnoma nič. S tem, da je popustila pred zahtevo Bele hiše in obšla lastne pravilnike, da bi Folarin Balogun lahko zaigral proti Belgiji, je Fifa za vselej razbila predstavo o tem, da postavlja nogomet na prvo mesto," piše The Sun. The Telegraph pa dodaja, da Infantinu ni nerodno prav ob nobenem ponižanju. The Times pa, da je Fifa v nedeljo sama uničila lasten turnir.

Nemški Blick razlaga, da je rdeči karton najstrožja kazen na nogometni tekmi, ki je razumljiva nogometašem, trenerjem in navijačem. Fifa je po njihovem mnenju zdaj poskrbela za zgodovinski poseg v nogomet: "Kdor prestopi mejo, mora nositi posledice. Kdor sredi turnirja sprejme tako odločitev, ne postavi pod vprašaj le lastnih pravilnikov, ampak je odprl Pandorino skrinjico."

Največji škandal v zgodovini SP?

Italijanski Corriere dello Sport je odločitev ocenil za pravno farso, ki pa je prav s tega vidika nevarna za prihodnost nogometa, saj je Fifa pohodila dolgoletno uveljavljeno pravilo ter nogomet podredila zahtevam trenutka. Španski As je odločitev označil za največji škandal v zgodovini SP. Švedski Aftonbladet pa je na svoj način razložil princip tega prvenstva: "Nastopa 48 držav in cel svet prvenstvo spremlja. Donald Trump daje navodila, Fifa pa jim sledi," poroča STA.

Navijači ZDA verjamejo, da bi lahko njihovi ljubljenci na "domačem" SP mešali štrene največjim in se vmešali v boj za naslov prvaka. Foto: Reuters

Vsekakor ne gre za prvi primer nerazumljivih odločitev Fife v zvezi z ameriškim predsednikom Donaldom Trumpom. Ob številnih manjših kritikah, so bile te zelo glasne že decembra lani, ko je Fifa ameriškemu predsedniku podelila nagrado za mir, na letošnjem turnirju pa so puščice uperjene tudi proti vsiljenim premorom za osvežitev, ki jih mnogi ocenjujejo le kot kopija ameriških poklicnih športov, kjer so premori namenjeni komercialnim zaslužkom.