Fifa se kopa v denarju, Savdska Arabija bo gostila klubsko SP

Svet krovne mednarodne nogometne zveze Fife je danes na zasedanju določil gostitelja klubskega svetovnega prvenstva za leto 2023, so zapisali na Fifini spletni strani. Turnir bo med 12. in 22. decembrom letos potekal v Savdski Arabiji.

V nedeljo se je v Maroku končal letošnji turnir, ki je veljal za leto 2022. V finalu je madridski Real, evropski prvak, premagal azijskega predstavnika Al Hilal iz Savdske Arabije s 5:3. Prav Savdska Arabija pa bo gostila turnir z letnico 2023. Tekmovanje bo tudi v naslednji izvedbi še potekalo po ustaljenem formatu s sedmimi udeleženci, zmagovalci posameznih celinskih pokalov ter gostiteljem.

Real Madrid je aktualni svetovni klubski prvak. Foto: Reuters

Predvidoma leta 2025 se bo to tekmovanje močno razširilo, saj naj bi na njem sodelovalo kar 32 ekip. Pri tem naj bi bil evropski delež 12 klubov, južnoameriški šest, po štiri udeležence naj bi imele Azija, Afrika, skupaj Severna in Srednja Amerika ter Karibi, Oceanija in država gostiteljica pa po enega. Za zdaj je sicer ta zamisel še v povojih, predviden termin je junij ali julij 2025, gostitelj pa še ni znan.

Rekordni prihodki Fife

Svet Fife je tudi potrdil letno poročilo 2022, v katerem so zabeleženi tudi rekordni prihodki v višini 7,1 milijarde evrov za obdobje 2019-2022. V obdobju 2023-2026 pa načrtujejo 10,3 milijarde evrov prihodkov.

"Fifin rekorden vložek v nogomet je rezultat naše finančne transparentnosti in je primer, kako načrtujemo narediti nogomet resnično globalen," je med drugim dejal predsednik Fife Gianni Infantino.

Vsi trije gostitelji SP 2026 so si zagotovili neposredno uvrstitev na tekmovanje. Foto: Guliverimage

Ob tem je Fifa potrdila, da bodo v skladu s tradicijo vsi trije gostitelji svetovnega prvenstva 2026, torej ZDA, Kanada in Mehika, neposredno uvrščeni na mundial. Zaradi tega bodo odšteli tri mesta od kvote zveze Severne in Srednje Amerike ter Karibov (Concacaf). Tako bodo s tega območja za SP na voljo še tri mesta v kvalifikacijah.

Na SP 2026 bo prvič igralo kar 48 reprezentanc.