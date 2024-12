Fifa predstavila nova pravila prestopov

Fifa je začasne spremembe utemeljila s "posvetovanjem z vsemi ključnimi stranmi". Pri Fifi izpostavljajo, da se spremembe nanašajo na 17. člen pravilnika, ki ureja status in prestope nogometašev. "Spremembe obravnavajo pravila o odškodnini za kršitev pogodbe, solidarno odgovornost, napeljevanje h kršitvi pogodbe, potrdila o mednarodnih prestopih in postopke pred nogometnim sodiščem," je sporočila Fifa. Tam dodajajo, da si s spremembami želijo zagotoviti "jasnost in stabilnost pred prihajajočimi prestopnimi obdobji in spoštovanje globalno enotnih pravil".

Fifa je bila v spremembe prisiljena. Najvišje sodišče Evropske unije je v začetku oktobra odločilo, da nekateri predpisi o prestopih nogometašev "kršijo pravo EU" in "ovirajo prosto gibanje" igralcev oz. delovne sile.

Foto: Reuters Ozadje sprememb je tožba, ki jo je vložil nekdanji francoski nogometaš Lassane Diarra, v kateri je zahteval odškodnino od Fife in belgijske nogometne zveze v sporu po prekinitvi pogodbe z rusko Lokomotivo leta 2014. Diarra je leta 2013 prestopil iz madridskega Reala k Lokomotivi. Leto pozneje je brez upravičenega pravnega razloga enostransko prekinil pogodbo, kar je v svoji odločitvi ugotovilo tudi Mednarodno športno razsodišče (Cas) v Lozani.

A Diarra je imel po odhodu iz Moskve težavo najti nov klub. Dogovor z belgijskim Charleroijem je bil tako rekoč sklenjen, a je bil klub pripravljen skleniti pogodbo z njim pod dvema pogojema: da ni solidarno odgovoren in da lahko igralca registrira.

Fifa je v svojih pravilih doslej namreč predvidevala kazen tudi za klub, ki v svoje vrste pripelje nogometaša, ki je prekinil pogodbo brez upravičenega pravnega razloga, in klub je tudi finančno soodgovoren v odnosu nogometaša do nekdanjega kluba. V primeru Diarraja je šlo za dobrih deset milijonov evrov. Klub pa bi bil lahko kaznovan tudi z večmesečno ali enoletno prepovedjo nakupa novih igralcev, če bi se izkazalo, da so nogometaša v prestop nagovorili.

Diarra pa se ni sprijaznil z veljavnim ustrojem, ampak je odšel na sodišče in od Fife zahteval odškodnino v višini šest milijonov evrov, ker ga Charleroi zaradi prestrogih pravil ni želel zaposliti. Sodišče v belgijskem Monsu se je obrnilo na sodišče EU z zahtevo, naj odloči o tem, ali pravilniki Fife preveč strogo omejujejo prost pretok delovne sile v EU.

Sodišče je ugotovilo, da so pravila presegala okvir, ki bi zgolj zagotavljal stabilnost klubom in da so športniki, v tem primeru nogometaši, z veljavnim pravilnikom oškodovani. Nekatera pravila bi po mnenju sodišča lahko utemeljili s tem, da zagotavljajo določeno stopnjo stabilnosti v ekipah. "Tukaj pa se zdi, da pravila presegajo to," so odločili sodniki.

Kritike na predstavljena nova pravila so takoj po objavi prišle s sindikata poklicnih nogometašev Fifpro, kjer pravijo, da so Fifo obvestili o pogojih, pod katerimi se lahko pogajajo o spremembah pravilnika, saj da morajo odražati razsodbo sodišča.

"Doslej nam ni uspelo doseči soglasja. Ne strinjamo se z začasnimi ukrepi, ki jih je napovedala Fifa, in so bili uvedeni brez ustreznega kolektivnega pogajanja. Tudi nova pravila nogometašem ne zagotavljajo ustreznega pravnega varstva," pri Fifproju napovedujejo, da "primer Diarra še zdavnaj ni zaključen".

Tam kot težavo še vedno izpostavljajo nejasno določanje odškodnine in soodgovornost novih klubov pri odškodnini, kar je sodišče jasno označilo za kršitev zakonodaje. Morda bosta strani našli skupen jezik do julija, ko pri Fifi obljubljajo nov veljaven pravilnik, ki naj bi uredil vsa odprta vprašanja.