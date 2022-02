Argentina prehitela Anglijo, Kekova četa se je povzpela

Mednarodna nogometna zveza (Fifa) je danes objavila prvo jakostno lestvico v letošnjem letu. Slovenija je eno mesto pridobila in zaseda 64. mesto. Na vrhu ostajajo Belgija, Brazilija in Francija, največ pa so napredovale afriške države, ki so nastopile na pravkar končanem afriškem prvenstvu.

Med prvo deseterico na svetu sta se na četrtem in petem mestu zamenjali Argentina in Anglija. Senegal, zmagovalec afriškega pokala, je napredoval za dve mesti in je tako 18., medtem ko je Egipt napredoval za enajst mest in je zdaj 34. Največji skok je uspel Gambiji, presenetljivi četrtfinalistki afriškega pokala, ki je pridobila 25 mest in se povzpela na 125. mesto.

Afriški prvak Senegal je po novem 18. reprezentanca sveta. Foto: Reuters

Slovenija v tem času ni odigrala nobene uradne tekme, je pa Demokratična republika Kongo izgubila dve mesti, na račun katerih je za eno mesto napredovala tudi zasedba Matjaža Keka. To naslednji tekmi čakata konec marca v Katarju, kjer se bo pomerila z gostitelji in Hrvaško.