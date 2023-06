Afričanka bo odstopila z mesta generalne sekretarke Fife

"Pridružiti se Fifi je bila najboljša odločitev v mojem življenju. Zelo sem ponosna, da sem lahko vodila tako raznoliko ekipo. Najprej se zahvaljujem Gianniju Infantinu, ker mi je zaupal to sanjsko delo. Fifo bom zapustila z velikim občutkom ponosa in zadovoljstva," je dejala Senegalka.

Fatma Samoura je sicer postala prvi ženska in neevropska generalna sekretarka zveze. Leta 2016 jo je imenoval novoizvoljeni predsednik Gianni Infantino. Od takrat je skrbela za neverjetno rast ženskega nogometa.

"Svojo novico sem nameravala prihodnji teden najprej sporočiti članom sveta Fife, a se zavedam, da so se v zadnjih mesecih pojavila številna ugibanja o mojem položaju. Za zdaj sem popolnoma osredotočena na pripravo in izvedbo prihajajočega ženskega svetovnega prvenstva v Avstraliji in na Novi Zelandiji. Od prihodnjega leta želim več časa preživeti s svojo družino. V nogomet sem zaljubljena že od svojega osmega leta in sem počaščena, da sem bila na tej poti," je še dodala 60-letnica.

"Njena strast in navdušenje za spremembe sta navdihujoča," pravi predsednik Fife Gianni Infantino. Foto: Reuters

"V čast in privilegij mi je bilo sodelovati s pionirjem igre," je povedal Infantino. "Odkar sva se spoznala, sem vedel, da bo odlična za Fifo. Njena strast in navdušenje za spremembe sta navdihujoča. Fatma je prva ženska in prva Afričanka, ki je bila imenovana na tako pomemben položaj pri zvezi. Spoštujemo njeno odločitev in rad bi se ji zahvalil za tako predanost in zavezanost nogometu. Še naprej bo prispevala k razvoju igre in njenih družbenih vrednot."

Fifi se je pridružila po več kot dveh desetletjih izkušenj z delom v Združenih narodih, kjer je službovala v sedmih državah. Poskrbela je za popolno prestrukturiranje Fife, ki je vključevalo imenovanje dveh namestnikov generalnega sekretarja, nov in popolna razvit oddelek za ženski nogomet, oddelek za tehnični razvoj, glavnega uradnika za skladnost ter izboljšane programe za 211 združenj članic zveze.