Watford po 35 letih v finalu pokala FA

V finalu angleškega pokala FA se bosta 18. maja na Wembleyju udarila Manchester City in Watford. Bogati klub iz Manchestra, ki se poteguje za naslov tudi v angleškem prvenstvu in ligi prvakov, je v soboto z 1:0 izločil Brighton & Hove, dan pozneje pa je bil Watford v razburljivem srečanju s 3:2 boljši od Wolverhamptona in si prvič po letu 1984 priigral nastop v velikem finalu.