Evropska komisija podprla Uefo v nasprotovanju superligi

"Evropski način življenja ni združljiv s tem, da bi bil evropski nogomet rezerviran za bogate in močne," besede podpredsednika Evropske komisije Margaritisa Schinasa navaja portal politico.eu.

Podporo Uefi je v četrtek v skupnem pismu izrazila tudi Mednarodna nogometna zveza (Fifa), ki se je zavzela za uvedbo posebnih sankcij. V skladu s predlogom krovne svetovne federacije za nogomet bi igralcem, ki bi zaigrali v tej superligi, prepovedali udeležbo na svetovnem prvenstvu in drugih pomembnejših turnirjih, kot so evropsko prvenstvo, Copa America in evropska liga prvakov.

Predsednik Uefe Aleksander Čeferin, ki je med sopodpisniki pisma, se je v zadnjih mesecih sestal s Schinasom in drugimi oblikovalci politik EU o vrsti tem, od cepiv do podnebnih ukrepov. Po besedah ljudi, ki so bili seznanjeni s srečanji, so razpravljali tudi o "potrebi po zaščiti solidarnosti v evropskem športu", navaja portal politico.eu.

Margaritis Schinas Foto: Reuters

Čeferin se je o "pomembnosti zaščite temeljnih vidikov evropskega športnega modela" s predsednico Evropske komisije Ursulo von der Leyen pogovarjal tudi med decembrsko videokonferenco, piše na spletni strani Uefe.

"Noben klub ali igralec, ki sodeluje v takem tekmovanju, posledično ne bi smel sodelovati v nobenem tekmovanju, ki ga organizira Fifa ali katera od zvez članic," je zapisano v pismu Fife, ki so ga potrdili najvišji organi vodenja vseh celinskih federacij iz Afrike, Azije, Evrope, Oceanije, Severna in Južne Amerike.

"Zaščititi moramo svoj evropski športni model, ki temelji na ravnotežju med klubskimi in državnimi tekmovanji, njegov namen pa je zagotoviti razvoj igre na odprt in nediskriminatoren način," je dejal Schinas.

Načrte za oblikovanje superlige je najprej razkril vplivni angleški časnik Times. V skladu s predlogom bi ustanovnim članom superlige ponudili do 350 milijonov evrov, da se pridružijo tekmovanju. Med največjimi zagovorniki sprememb je predsednik italijanskega velikana Juventusa Andrea Agnelli.