Ekvador izbral sina svetovne nogometne legende

Nogometna reprezentanca Ekvadorja se bo poskušala uvrstiti na svetovno prvenstvo 2022 pod taktirko novega selektorja. To je postal 45-letni Nizozemec Jordi Cruyff. Sin legendarnega Johana Cruyffa, enega najboljših evropskih nogometašev vseh časov, se bo prvič, odkar se dokazuje kot trener, spoprijel s selektorskim izzivom.

V zadnjih dneh so ga povezovali s selitvijo v Katalonijo, kjer je nekoč že nosil dres Barcelone. Ko je postalo jasno, da bo odpisanega Ernesta Valverdeja na vročem stolčku Blaugrane nasledil Quique Setien, je 45-letni Jordi Cruyff sklenil triletno pogodbo z nogometno zvezo Ekvadorja. Postal je selektor, njegov veliki cilj pa bo preboj na svetovno prvenstvo, ki bo leta 2022 potekalo v Katarju. Prvič bo vodil Ekvador 26. marca, ko se bo v prvem krogu južnoameriških kvalifikacij za SP 2022 pomeril z zvezdniško Argentino.

Srečo mu je zaželel tudi predsednik Ekvadorja Lenin Moreno. Foto: Reuters

Na klopi Ekvadorja je nasledil Kolumbijca Hernana Daria Gomeza, ki je izgubil službo po velikem razočaranju na lanskoletnem južnem prvenstvu, na katerem so La Tricolor izpadli že po skupinskem delu. Cruyff je postal prvi Evropejec na položaju selektorja Ekvadorja po Črnogorcu Dušanu Draškoviću, ki je vodil izbrano vrsto omenjene južnoameriške države med letoma 1988 in 1993.

Omenjali so se tudi Klinsmann, Pellegrini ...

Cruyff je nekdanji nogometaš Barcelone, Manchester Uniteda, Celte iz Viga, Alavesa, Espanyola, Metalurga iz Donecka in Vallette. Devetkrat je oblekel dres nizozemske reprezentance, bil športni direktor Aeka iz Larnake in Maccabija iz Tel Aviva, pri katerem je v sezoni 2017/18 načel trenersko kariero. Pozneje je vodil še Chongqing Dangdai Lifan (Kitajska) in ga rešil izpada.

Na začetku članske kariere je nosil dres Barcelone. Foto: Reuters

Med kandidati za novega selektorja Ekvadorja so se omenjali tudi Nemec Jürgen Klinsmann, Čilenec Manuel Pellegrini ter Španca Fernando Hierro in Robert Moreno.