Eintracht bo zaradi navijačev segel globoko v žep

Nemška nogometna zveza (DFB) je ostro kaznovala Eintracht iz Frankfurta zaradi več navijaških izgredov. Kot poroča nemška tiskovna agencija dpa, bo moral klub plačati skupno 414.000 evrov kazni za nerede na petih tekmah nemške bundeslige in pokalnega tekmovanja v prejšnji sezoni.

Največji del kazni, 258.000 evrov, so navijači "pridelali" z uporabo pirotehnike v finalu nemškega pokala, ki ga je Eintracht izgubil proti Leipzigu. Navijači poraženega kluba so takrat na tribunah sprostili kar 180 različnih pirotehničnih sredstev in popolnoma zadimili olimpijski stadion v Berlinu, zaradi česar se je drugi polčas začel s triminutno zamudo.

Današnja odločitev DFB sicer ni prva kazen za klub za sezono 2022/23. Že prej so namreč huligani iz Frankfurta z divjanjem na različnih tekmah svojemu klubu povzročili za 447.000 evrov dodatnih stroškov, skupno kazni za prejšnjo sezono znašajo rekordnih 861.000 evrov.