Einhell Germany AG podaljšuje partnerstvo s FC Bayern

Oglasno sporočilo

Einhell Germany AG še naprej spodbuja širjenje svoje blagovne znamke po vsem svetu. V ta namen se podjetje dolgoročno zanaša na mednarodno karizmo FC Bayern: podjetje, ki kotira na borzi, iz Landau an der Isar je podaljšalo partnerstvo z rekordno nemško nogometno ekipo do leta 2027. Einhell Germany AG je bil partner in "uradni strokovnjak za dom in vrt" dvakratnega trojnega zmagovalca od avgusta 2021.

Andreas Jung, član uprave za trženje pri FC Bayern, in Andreas Kroiss, izvršni direktor Einhell Germany AG (z leve) Foto: Einhell Germany AG

Dve močni blagovni znamki v partnerstvu na isti valovni dolžini

"FC Bayern je globalni ambasador prvorazredne kakovosti iz Nemčije in sinonim za prevlado, čustva, zmogljivost in vzdržljivost. Einhell uteleša enake vrednote in želimo se uvrstiti med najboljše akterje na svetovnem trgu DIY – naredi sam. Zaradi tega smo se že v tej zgodnji fazi odločili podaljšati pogodbo do leta 2027. Trdno smo prepričani, da bo partnerstvo še naprej močno vplivalo na našo brezžično platformo z zdaj več kot 300 orodji in da bo spodbudilo mednarodno dojemanje blagovne znamke Einhell," pravi Andreas Kroiss, izvršni direktor podjetja Einhell Germany AG.

Širjenje prepoznavnosti blagovne znamke v okolju FC Bayern

Prvotno je bila pogodba med FC Bayern in Einhell Germany AG podpisana za štiri leta, vendar je bila v začetku podaljšana za nadaljnji dve leti do leta 2027. Ob podaljšanju bo blagovna znamka Einhell predstavljena tudi na LED-oglasnih tablah v Allianz areni. Letos bo nastalo tudi več video in grafičnega materiala, ki bo prikazoval legende FC Bayerna, kar bo vodilo k večji medijski pozornosti in prisotnosti znamke Einhell na različnih komunikacijskih kanalih.

Andreas Jung, član upravnega odbora FC Bayern za trženje: "Veseli nas, da smo sklenili zgodnje podaljšanje s tako močnim in izjemno predanim partnerjem, kot je Einhell, in da bomo naše partnerstvo še razširili. Prvi dve leti sta že pokazali predanost in kreativnost blagovne znamke Einhell. Med drugim brezžična orodja Power X-Change podpirajo naše osebje na terenu pri njihovem vsakodnevnem delu in tako ustvarjajo najboljše pogoje za igro za našo ekipo na vadbenem igrišču na Säbener Straße in v Allianz Areni."

Močni marketinški ukrepi za internacionalizacijo blagovne znamke

V svojih prvih dveh letih kot zlati partner in "uradni strokovnjak za dom in vrt" FC Bayerna je Einhell Germany AG že sodeloval pri številnih uspešnih marketinških in komunikacijskih dejavnostih z nemškim rekorderjem in dvakratnim trojnim zmagovalcem.

Einhell Germany AG, partner in "uradni strokovnjak za dom in vrt" FC Bayern od avgusta 2021, je zdaj naredil zgodnji korak k podaljšanju partnerstva do leta 2027. Foto: Einhell Germany AG

Einhell je začel partnerstvo s FC Bayern s spektakularnim gverilskim oglaševanjem. Podjetje je uporabilo lastna orodja Power X-Change, da je pokosilo ogromen logotip FC Bayern na travniku v neposredni bližini letališča v Münchnu. Ko je bilo to končano, je bil logotip dvakrat večji od nogometnega igrišča.

Za vse oboževalce, ki želijo svojo zelenico pokositi na prvenstven način, Einhell Germany AG ponuja akumulatorsko kosilnico v svoji posebni izdaji FC Bayern. Foto: Einhell Germany AG

Še en zagon leta 2021 je bila televizijska kampanja z ekipo E-Team, ki je v Allianz Areni z brezžičnimi orodji in platformo Power X-Change iz Einhella "spremenila nemogoče v mogoče". Leta 2022 je bila kampanja mednarodno uvedena v 13 državah. Istega leta je bila tudi prva produkcija video in grafične vsebine, ki je prikazovala legendi FC Bayern Giovane Élber in Claudio Pizarro, ki sta uporabljala različna brezžična orodja iz ponudbe Einhell v vadbenem centru FC Bayern na Säbener Strasse. In za vse navijače, ki želijo svojo trato pokositi, kot se spodobi za prvake, Einhell Germany AG ponuja dva licenčna izdelka v svoji posebni izdaji FC Bayern. Od leta 2022 sta akumulatorska vrtna kosilnica in akumulatorski udarni vrtalnik na voljo v trgovini FC Bayern Fan Shop in pri izbranih trgovcih.

Akumulatorski udarni vrtalnik v dizajnu FC Bayern je na voljo v trgovini FC Bayern Fan Shop in pri izbranih prodajalcih. Foto: Einhell Germany AG

O podjetju Einhell Germany AG

Einhell je vodilni proizvajalec vrhunskih orodij in opreme za hišo in vrt. S sedeža v Landau/Isar (Bavarska) je mednarodno uspešno podjetje nenehno širilo svojo inovativno platformo akumulatorskih baterij Power X-Change in je zdaj vodilno na trgu na področju akumulatorskih orodij in vrtne opreme. Einhell že vrsto let postavlja nove standarde glede vzdržljivosti, učinkovitosti in varnosti. Stranke podjetja Einhell cenijo tako svobodo brezžičnega delovanja pri vseh svojih projektih DIY – naredi sam – kot tudi odlično razmerje med ceno in kakovostjo, ki ga predstavljajo izdelki Einhell, ter prvovrstne storitve za stranke, ki jih podjetje ponuja.

Naročnik oglasnega sporočila je Einhell Germany AG.