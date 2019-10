Dva udarca za Romo hkrati, po eden pa za Italijo in Armenijo

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Poškodbi Lorenza Pellegrinija in Henrikha Mkhitaryana

Henrikh Mkhitaryan nekaj časa ne bo mogel pomagati Romi in armenski reprezentanci.

Henrikh Mkhitaryan nekaj časa ne bo mogel pomagati Romi in armenski reprezentanci. Foto: Reuters

Italijanski nogometni reprezentant Lorenzo Pellegrini bo zaradi zloma kosti v stopalu moral počivati dva meseca, so sporočili iz njegovega kluba, italijanskega prvoligaša Rome. Poškodoval se je tudi njegov soigralec, armenski zvezdnik Henrikh Mkhitaryan.

Lorenzo Pellegrini, ki je že prestal operacijo, bo moral tako izpustiti reprezentančno tekmo kvalifikacij za evropsko prvenstvo 2020 proti Grčiji 12. oktobra v Rimu. Italija si sicer na omenjenem obračunu že lahko zagotovi EP.

Triindvajsetletni nogometaš, ki je doslej zbral 12 nastopov za Italijo, je svoj prvi zadetek za izbrano vrsto dosegel prejšnji mesec na kvalifikacijski tekmi proti Armeniji.

Slednja pa je ostala brez kapetana Henrikha Mkhitaryana. Tridesetletni nogometaš, ki se je kot posojen igralec pridružil Romi septembra iz Arsenala, ima težave s stegensko mišico in bo moral izpustiti kvalifikacijski tekmi za EP 2020 proti Liechtensteinu in Finski 12. in 15. oktobra.