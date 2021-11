Drugoligašu v Nemčiji visoka kazen zaradi izgredov navijačev

Skupno gre za šest primerov, pri čemer so se navijači s kamni in pirotehniko "lotili tudi policije", v enem primeru pa so vdrli v prostor za nasprotne navijače in pri tem ranili tri varnostnike.

Na zvezi so sporočili, da bodo klubu dovolili, da "del kazni uporabi za varnostno in infrastrukturno tehnologijo, s katero bo nadzor nad navijači boljši". Že v preteklosti so klub pozvali, da naj izboljša razmere na stadionu.