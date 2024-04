Po pokalnem derbiju v Splitu pridržali 51 navijačev

Po sredini tekmi med Hajdukom in Dinamom iz Zagreba v hrvaškem nogometnem pokalu je policija po navijaških izgredih, ki so izbruhnili na igrišču in se nato preselili v mesto, pridržali 51 navijačev, poroča hrvaška tiskovna agencija Hina. Obračun večnih tekmecev je sicer v Splitu dobil zagrebški klub z 1:0.

V neredih so bili poškodovani tudi trije policisti, ki se zdravijo v tamkajšnji bolnišnici, poročajo hrvaški mediji.

Navijaški izgredi so se začeli na stadionu, ko so privrženci domače zasedbe prebili zaščitno ograjo in vdrli na zelenico. Potem ko so nogometaši zbežali v garderobe, so navijači stekli do sektorja, kjer so bili privrženci gostujoče zasedbe.

Policija je sicer preprečila spopad navijaških skupin. Navijači domačega kluba so nato iz svojega sektorja nad policiste metali bakle in stole, piše hrvaški Index.hr.

Neredi so se nato nadaljevali zunaj stadiona, v njih so bili po poročanju splitsko-dalmatinske policijske uprave poškodovani trije policisti, uničeno je bilo tudi eno policijsko vozilo.

Navijači so zažgali nekaj kontejnerjev na ulicah, gasilci pa so preprečili, da bi se požari razširili na bližnje avtomobile in stavbe.

Navijaške nerede je kot nesprejemljive označil župan Splita Ivica Puljak.

Policija je nogometaše Dinama na stadionu Poljud zadržala do 23. ure oziroma konca neredov, piše srbska tiskovna agencija Tanjug.

V finalu hrvaškega pokala se bo Dinamo pomeril z Rijeko, ki je z 1:0 premagala Lokomotivo iz Zagreba.