Ilirija v izdihljajih ob pomembno zmago za obstanek

Nogometaši Ilirije so na uvodni tekmi 28. kroga 2. slovenske lige gostili Beltince in bili na pragu pomembne zmage v boju za obstanek. Na koncu so igrali 2:2, kar jih vseeno pred zadnjima krogoma drži v prednosti pred predzadnjo Dravo in zadnjim Tolminom. V nedeljo bo izmed vodilne trojice na delu Gorica, Aluminij in Triglav pa bosta svoji tekmi odigrala v ponedeljek.