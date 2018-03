Jezna Mura si je privoščila Veržej, počila je osmica!

Druga liga, 21. krog

Vodilni drugoligaški klub Mura je v 21. krogu na predpraznično soboto napolnil mrežo Veržeja in ga odpravil kar z 8:0. Črno-beli s Fazanerije so zadržali šest točk prednosti pred drugouvrščeno Dravo, ki je z zadetkom Jona Šporna v zadnji minuti prišla do treh točk na gostovanju pri Dobu (2:1). Dve tekmi bosta v ponedeljek, dvoboj v Lendavi pa je bil preložen zaradi nezadostnih igralnih razmer.