Neverjeten niz Beltincev se nadaljuje

Pred nogometaši v drugi slovenski nogometni ligi so naporni dnevi. Ta petek in soboto igrajo tekme 14. kroga, sredi naslednjega tedna bodo odigrali zaostali tretji krog, ki je bil avgusta zaradi poplav prestavljen, naslednji konec tedna jih nato čakajo še tekme 15. kroga. Številka 1 na lestvici ostajajo Beltinci, ki so z 1:0 premagali Gorico.

Prvih pet ekip na lestvici (Beltinci, Primorje, Nafta, Gorica in Triglav) je pred začetkom teh treh krogov ločilo vsega pet točk, kar pomeni, da v slovenski drugi ligi zdaj šteje vsaka tekma, vsaka zmaga, vsaka točka.

Krka je na prvi tekmi tega kroga z 2:0 premagala Bilje. Grosuplje in Bistrica sta se razšla brez zmagovalca (1:1), enako Tabor in Fužinar, a je na tej tekmo padlo kar osem golov (4:4). Ravenčani so vodili že s tremi zadetki prednosti, a je Tabor na koncu iztržil točko in šesti letošnji remi. Na zadnji petkovi tekmi je Triglav z 2:1 premagal Primorje in ga dohitel na lestvici. Ajdovci, ki so bili še nedolgo nazaj vodilni, so tako izgubili na drugi tekmi zapored. Primorci so sredi prvega polčasa povedli z golom Žana Beširja, a so domači le dve minuti zatem izenačili po zaslugi Stefana Petrovića. Kranjčanom je tri točke v 53. minuti zagotovil Golden Okocha Gibson.

V soboto popoldne pa so neverjeten niz nadaljevali nogometaši Beltincev, ki jih vodi Damjan Gajser. Ekipo Mirana Srebrniča iz Nove Gorice so premagali z 1:0. Edini gol na tekmi je dal Robert Čaks, kar je njegov šesti v sezoni. Beltinci so tako v vseh tekmovanjih neporaženi zadnjih 12 tekem (od tega imajo 10 zmag). Še več: gola niso dobili zadnjih sedem tekem (gol razlika 17:0). Nazadnje jim je zabil Toni Lun Bončina, v 12. minuti tekme z Nafto 15. septembra.

Druga liga, 14. krog:

Petek, 20. oktober:



Sobota, 21 oktober:



Lestvica: