Domžalčani v Luksemburg z minimalno prednostjo

Domžalčani so v novoustanovljeni konferenčni ligi debitirali s tesno zmago. Foto: Grega Valančič/Sportida

Domžale v prvem evropskem obračunu v vročini in sopari nikakor niso prepričale, so pa prišle do zmage pred povratno tekmo v Luksemburgu, ki bo prihodnji četrtek ob 20. uri v Hesperangeu.

Tretjeuvrščena ekipa minule sezone luksemburškega prvenstva se je prikazala v zavidljivi luči, zmanjkalo pa ji je tudi nekaj sreče, saj je dvakrat stresla okvir domžalskih vrat.

V prvem delu igre pravih priložnosti ni bilo, v peti minuti bi sicer moral Tilen Klemenčič bolje zadeti žogo z glavo po podaji Senijada Ibričića, a jo je poslal naravnost v vratarja Geordana Dupireja.

Nato so tudi gosti dvakrat streljali od daleč, a brez nevarnosti za Ajdina Mulalića v domžalskih vratih.

Zatem je znova pobudo prevzel slovenski predstavnik, a bil v zaključkih nenatančen. V 28. minuti je slabo meril Andraž Žinič, v 35. minuti pa je bil najbližje vodstvu Arnel Jakupović, a je prosti strel le za las zletel prek prečke.

V 39. minuti bi moral bolje zaključiti še Mattias Käit po podaji Svena Šoštariča Karića z leve strani.

Foto: Grega Valančič/Sportida

Čeprav tudi v drugi polčas Domžalčani niso krenili najbolje, so v prve četrt ure le povedli. V 58. minuti je bil po podaji Šoštariča Kariča iznajdljiv in natančen Žinič.

Domžalam se je odpiralo vse več prostora v protinapadih, a so bili dvakrat blizu izenačenja Luksemburžani. Kazen za nepazljivost v obrambi je skorajda prišla že v 61. minuti, ko je Hamidou Sene z lepo odmerjenim strelom zadel vratnico.

Tudi Mohamed Loua je stresel prečko po nekoliko slabšem posredovanju Mulalića v 70. minuti. Minuto kasneje bi lahko Dario Kolobarić bolje podal v sredino, potem ko je že preigral vratarja, a so bili pozorni gostujoči branilci.

V nadaljevanju je obema ekipama že primanjkovalo nekaj moči v zahtevnih pogojih, prave osredotočenosti pri zadnjih podajah in zaključkih pa v redkih priložnostih ni bilo več in ostalo je pri minimalni zmagi Domžalčanov.

Domžale bi v primeru napredovanja v 2. krogu kvalifikacij igrale proti boljšemu iz finsko-ferskega obračuna Honka Espoo - NSI Runavik.