Ogromna senzacija v Berlinu, zvezdnikom Stuttgarta se je zmračilo pred očmi

Navijači Uniona so si lahko dali duška, saj so se njihovi ljubljenci prvič v klubski zgodovini uvrstili v elitno bundesligo. Klub je bil ustanovljen pred 53 leti, do danes pa je dosegel najbolj odmeven uspeh leta 2001, ko se je uvrstil v finale nemškega pokala. Od leta 2009 do 2019 je tekmoval v drugi ligi, nato pa mu je uspelo veliko presenečenje, saj je najprej v rednem delu druge lige zasedel tretje mesto. Zaostal je le za Kölnom in Paderbornom, ki sta se neposredno uvrstila v prvo ligo, za točko pa na tretjem mestu prehitel Hamburger SV in mu preprečil ekspresno vrnitev med najboljše.

Veselje Uniona po zgodovinskem uspehu:

Prvič po sedmih letih se je zgodilo, da je tretjeuvrščeni drugoligaš v dodatnih kvalifikacijah izločil 16. prvoligaša. Stuttgartu do obstanka niso pomagali niti tako znani nogometni asi kot so Benjamin Pavard (francoski reprezentant odhaja k Bayernu in je odigral zadnjo tekmo za Stuttgart), Mario Gomez in Holgen Badstuber.

Slavje na stadionu:

Na stadionu An der Alten Försterei, ki sprejme okrog 22 tisoč gledalcev, je ostal brez tako želenega zadetka. Ostalo je pri 0:0, zato je v bundesligo zaradi pravila večjega števila doseženih zadetkov v gosteh napredoval Union.

