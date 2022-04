Dinamo bo igral "Tekme za mir! Ustavimo vojno!"

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Dinamo Kijev, aktualni nogometni prvak Ukrajine, katerega član je bil do nekaj tednov nazaj tudi Benjamin Verbič, je bo od aprila do junija odigral serijo prijateljskih tekem z evropskimi velikani, finančni izkupiček s tekem pa bodo namenili državi, v kateri divja vojna in je državno prvenstvo ustavljeno.