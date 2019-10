Denarna kazen za malomarnost

Tekmo, ki je bila na sporedu 7. septembra, je s 4:1 dobila domača izbrana vrsta Francije, a so si organizatorji pred začetkom tekme privoščili velik spodrsljaj. Albanskim reprezentantom so namesto njihove himne zavrteli andorsko, ki so jo kljub zbeganim pogledom nogometašev in številnim žvižgom s tribun odvrteli do konca.

Ko so le ugotovili, da gre za napako, so kot v rubriki, saj ni res, pa je, zagrešili še drugi velik "faux pas".

Glavni napovedovalec na stadionu se je opravičil za napako, češ da imajo tehnične težave s himno, nato pa pozval navijače, naj zdaj prisluhnejo in "spoštujejo himno Armenije". Nato je opazil svoj spodrsljaj in se popravil v "Albanije".

Potem so organizatorji le zavrteli pravo, albansko himno, ki so jo na stadionu pozdravili z bučnim aplavzom, tekma pa se je začela s skoraj desetminutno zamudo.

Že takrat se je francoski selektor Didier Deschamps za napako opravičil kolegu na klopi Albanije Edoardu Reji, francoski predsednik Emmanuel Macron pa se je za neljubi incident opravičil albanskemu predsedniku Ilirju Meti.

Preberite še: