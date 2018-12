Tožilstvo podalo obtožnico za povzročitev Astorijeve smrti iz malomarnosti

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Tožilstvo je danes podalo obtožnico zoper zdravnika, ki delata v bolnišnicah v Firencah in Cagliarju. Nogometašu sta izdala zdravniško potrdilo, da je zdrav in lahko igra, čeprav naj bi vedela, da ima težave s srcem oziroma da so preiskave pokazale nepravilnosti delovanja srca.

Tožilstvo je ukrepalo nekaj dni zatem, ko je časnik iz Firenc La nazione objavil podatke zdravniških pregledov nogometaša iz let 2016 in 2017 oziroma izvidov EKG, ki kažejo nepravilnosti delovanja srca. Časnikarji so dokumentacijo medtem že predali tožilstvu.

Astori, ki je umrl pri komaj 31 letih, je za Italijo odigral 14 tekem, poleg Fiorentine pa je bil v karieri član Milana, Pizzighetoneja, Cremoneseja, Calgarija in Rome. Fiorentina in Cagliari sta se po njegovi smrti odločila, da v njunih ekipah nihče nikoli več ne bo nosil številke 13, ki jo je pri obeh imel preminuli Astori.

