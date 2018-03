Znan vzrok nenadne smrti kapetana Fiorentine

Kot sta povedala zdravnika, ki ju je za obdukcijo pooblastilo tožilstvo, je Astori umrl zaradi srčne aritmije, upočasnjenega ritma srca. Posmrtne ostanke nogometaša bodo v sredo premestili v Firence, kjer bo v tamkajšnjih prostorih Italijanske nogometne zveze tudi žalovanje. Pogreb v baziliki Svetega križa (Basilica di Santa Croce) bo v četrtek.

"Rezultat avtopsije, narejene 6. marca 2018, na truplu Davida Astorija kaže, da gre za smrt zaradi težav s srcem. Za dokončno diagnozo so potrebni še podrobnihistološki pregledi, a po rezultatih gre za smrt zaradi bradiaritmije, upočasnjenega ritma srca, ki je privedla do zastoja srca in pljučnega edema," je v izjavi za javnost dejal glavni preiskovalec Antonio De Nicolo.

Nikoli več 13

Italijanska nogometna prvoligaša Fiorentina in Cagliari sta se odločila, da v njunih ekipah nihče nikoli ne bo več nosil številke 13, ki jo je pri obeh imel preminuli Astori, zato sta dresa s to številko upokojila.

Fiorentina bo sicer Astoriju namenila novo, štiriletno pogodbo, denar, 1,3 milijona evrov na leto, pa bo namenjen partnerici in hčerki preminulega nogometaša.

Astori je za Italijo odigral 14 tekem, poleg Fiorentine pa je bil član Milana, Pizzighetoneja, Cremoneseja, Calgarija in Rome.

Navijači že v nedeljo žalovali ob štadionu

V nedeljo popoldne so se ob štadionu Artemia Franchija v Firencah zbrali številni navijači, ki so se z dresi, svečami, rožami in zapisi v spomin poslovili od tragično umrlega Astorija.

"Bil je zelo prijazen človek, ki si je vselej vzel čas za navijače. Bil je nogometaš, ki ni živel samo za nogomet, ampak tudi za svoje številne hobije, prijatelje in predvsem za svojo družino. Raje od česarkoli je čas preživljal s svojo dveletno hčerko, zdaj pa tole," je 31-letnika opisala ena od pretresenih gospa srednjih let.