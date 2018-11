Današnje gostovanje angleškega velikana v Ukrajini pod vprašajem

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Potem ko je Evropska nogometna zveza (Uefa) zaradi varnosti prestavila tekmo 5. kroga skupinskega dela evropske lige med ukrajinsko Vorsklo in londonskim Arsenalom v Kijev, so iz ukrajinskega kluba sporočili, da še ne morejo povsem stoodstotno zagotoviti, da tekma bo. Uefa si prizadeva za nadzor nad zadevami in za to, da bi tekmo lahko izpeljali na stadionu v Kijevu.

Potem ko so v Ukrajini zaradi nedavnega vojaškega incidenta z Rusijo uvedli vojno stanje v desetih regijah - Poltava in Kijev sicer ne spadata med ta območja -, se je Uefa lotila reševanja današnje tekme evropske lige. Prvi korak je bila selitev dvoboja na olimpijski stadion v Kijev, a delo še ni končano in Uefa je sporočila, da v sodelovanju z ukrajinsko zvezo skrbno spremlja razmere.

"Uefa tesno sodeluje z ukrajinsko zvezo, obenem pa skrbno preučujemo razmere v nekaterih delih te države, ki bi lahko vplivale na izvedbo tekem," je sporočila krovna evropska zveza. Dodali so, da so v Ukrajino napotili svoje strokovnjake za varnost, ki bodo preučili dogajanje in njihov vpliv tudi na morebitne prihodnje evropske tekme v tej državi.

Pri Vorskli dan pred tekmo še niso mogli potrditi, da bodo dvoboj lahko odigrali, podpredsednik kluba Oleg Lisak je dejal, da v Kijevu še niso potrdili izvedbe tekme na olimpijskem stadionu, predvsem zaradi težav pri prodaji vstopnic oziroma s selitvijo navijačev, ki so že pred tem kupili vstopnice za tekmo v Poltavi.

Po poročanju televizije Sky bo negotovost glede tekme oziroma selitev v Kijev prizadela tudi približno 500 navijačev Arsenala, ki so si dvoboj nameravali ogledati v živo, pomoč svojim privržencem v Ukrajini so napovedali tudi pri londonskem klubu.