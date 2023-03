Dalić selektor Hrvaške do naslednjega mundiala

Zlatko Dalić ostaja selektor nogometne reprezentance Hrvaške vsaj do svetovnega prvenstva 2026, ki ga bodo gostile ZDA, Kanada in Mehika.

Odločitev je bila pričakovana. Zlatko Dalić je reprezentanco prevzel leta 2017 in jo najprej popeljal do SP v Rusiji, tam pa do finala s Francijo (2:4). Na lanskem svetovnem prvenstvu v Katarju je Hrvaška zablestela še enkrat in osvojila tretje mesto. Šele v polfinalu so Hrvate lani ustavili kasnejši prvaki Argentinci (3:0), v boju za tretje mesto pa so bili naši južni sosedje boljši od Maroka (2:1).

"Zlatko Dalić je izpolnil prav vse cilje, ki smo mu jih v zadnjih petih, šestih postavili. Ob tem se je na zadnjih dve svetovni prvenstvih podpisal pod dva veličastna dosežka, s čimer je postal naš najuspešnejši selektor v zgodovini. Izjemno sem zadovoljen, da smo se dogovorili za nadaljevanje sodelovanja," je podpis pogodbe pokomentiral predsednik hrvaške zveze Marijan Kustić.

"Zahvaljujem se za zaupanje, pa tudi za podporo, ki jo imam pri delu z reprezentanco. Že večkrat sem poudaril, da je to posel, ki mi pomeni največjo čast in zadovoljstvo in resnično se veselim prihodnosti s hrvaško reprezentanco. Ne glede na vse čudežne uspehe imam strast in ambicije za delo s to ekipo. Mislim, da je pred nami še veliko lepih izzivov," pa je ob podaljšanju pogodbe povedal selektor. Z ekipo ga najprej čaka liga narodov, večji cilj pa bo evropsko prvenstvo prihodnje leto v Nemčiji.