Ramirez prejel ruski potni list, a ne more igrati za Rusijo

"Po petih letih v tej čudoviti državi, ki je sprejela mene in mojo družino, lahko ponosno povem, da sem od danes naprej le še eden od Rusov. Hvala klubu in oblastem. Zame je novi potni list velika čast in privilegij," je zapisal nogometaš.

Zdaj 26-letni Cristian Ramirez je za rodno ekvadorsko reprezentanco odigral 21 tekem in dosegel en gol in tri podaje. Žal ne bo mogel nastopiti za novo državo, saj to po pravili Mednarodne nogometne zveze ni dovoljeno nogometašem, ki so za eno od držav že zaigrali najmanj na treh tekmah.