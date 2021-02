Crespo na klopi Sao Paula

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Petinštiridesetletni nekdanji napadalec, ki je na klubski ravni slavil v angleškem prvenstvu s Chelseajem in v italijanskem kar trikrat z Interjem iz Milana, je do nove trenerske vloge prišel le tri tedne potem, ko je manjši argentinski klub Defensa y Justicia popeljal do naslov v južnoameriškem pokalu.

Crespo je s Sao Paulom podpisal dveletno pogodbo. "Njegova statistika je zmagovita, je nekdanji vrhunski športnik in zelo obetaven trener," je ob predstavitvi novega trenerja dejal predsednik Sao Paula Julio Cesares. "Dobili smo poveljnika z zmagovalno miselnostjo."

Crespo bo prevzel mesto od Brazilca Fernanda Diniza, ki ga je klub odpustil po seriji slabših rezultatov in padcu na domači prvenstveni lestvici.

Sao Paulo že dolog časa brez zmage

Sao Paulo je brez zmage že sedem tekem zapovrstjo, od tega je štirikrat izgubil, med drugim kar z 1:5 proti trenutno vodilnemu moštvu Internacionala. Ta je zdaj sedem točk pred Sao Paulom na četrtem mestu, ki še neposredno vodi v najprestižnejše celinsko klubsko tekmovanje, Copa Libertadores.

Crespo se je uveljavil kot odličen napadalec s predstavami v Argentini za River Plate, s katerim je osvojil dva domača naslova in Copa Libertadores leta 1996, nato pa s Parmo v Italiji. Za argentinsko reprezentanco je v 64 nastopih dosegel 35 zadetkov, enega več od legendarnega Diega Maradone. Pred njim so na večni lestvici strelcev le Lionel Messi, Gabriel Batistuta in Sergio Agüero.

V Evropi je igral še za Lazio, Chelsea, AC Milan in Inter. V Italiji je z Modeno tudi začel trenersko kariero pred vrnitvijo domov leta 2019.